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Мир

Объект ХАМАС по производству оружия атаковал Израиль

объект ХАМАС по производству оружия атаковал Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 00:15 Фото: pixabay
Военно-воздушные силы Израиля атаковали объект по производству оружия палестинского движения ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), предприятие находилось в районе Шейх-Радван в Газе.

"По данным ЦАХАЛ, 215-й артиллерийский полк вчера обстрелял огневую позицию, используемую террористами для минометного обстрела армейского лагеря на севере Газы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате удара никто не пострадал. По словам военных, для смягчения ущерба была объявлена эвакуация. В издании уточнили, что израильская армия использовала высокоточные боеприпасы, воздушную разведку и иные разведданные.

Кроме того, пишет издание, ЦАХАЛ сообщила об ударе беспилотником по ячейке из около 10 боевиков в районе кварталов Дарадж и Туффа сектора Газа. Согласно данным газеты, в других районах города также разрушена инфраструктура ХАМАС и ликвидированы боевики движения.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал здание Минобороны Сирии в Дамаске.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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