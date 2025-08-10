#АЭС в Казахстане
События

Токаев поздравил кинологов с успешным дебютом тазы в Хельсинки

Тазы, казахская порода, собака Тазы, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 17:36 Фото: akorda.kz
Президент поздравил Союз кинологов Казахстана с успешным выступлением собак породы тазы на международной арене, сообщает Zakon.kz.

Казахские тазы, впервые официально представленные в качестве самостоятельной породы, заняли ряд призовых мест на Всемирной выставке собак 2025 года в Хельсинки.

"По случаю этого знаменательного события Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес Союза кинологов Казахстана", – говорится в сообщении Акорды.

8 августа 2025 года в столице Финляндии в рамках Всемирной выставки собак World Dog Show 2025 под эгидой Международной кинологической федерации (FCI) состоялась официальная мировая премьера породы "казахский тазы".

Казахстанскую делегацию представили восемь собак, отобранных по строгим критериям и подготовленных для участия в международных соревнованиях. В числе 25 тыс. животных со всего мира наши питомцы впервые выступили как самостоятельная, признанная FCI порода.

Андрей Дюсупов
