События

Пыльная буря, жара до +41 и туман: в РК на понедельник объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение в Казахстане на понедельник, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 20:02 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 11 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в Туркестанской области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 11-13 августа днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Алматы днем сильная жара 35-38 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность. В Конаеве днем сильная жара 35-38 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, западе, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара 41 градус. На севере, западе, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Кызылординской области ожидается сильный дождь. На севере области гроза, днем град, шквал. Днем на севере, юге, в центре области пыльная буря. Ветер восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20, в центре области 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной половине области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге, западе области высокая пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке Карагандинской области ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере области Улытау ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Костанайской области ожидается временами сильный дождь. На западе, севере, юге области гроза, днем град. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза.

Утром и днем в Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидается сильная жара 38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге области Абай сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 11 по 13 августа.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
