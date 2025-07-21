Туман, пыльная буря и жара до +42°С: в Казахстане объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 22 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидается гроза, днем на юге области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, юге области порывы 15-20 м/с. По области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 36 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается повышение температуры воздуха днем от сильной жары +31+36°С до очень сильной жары +37+42°С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ветер северо-восточный, на востоке, в центре области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. В Талдыкоргане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер западный, северо-западный, ночью на юго-востоке области 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер северо-западный, северный, ночью на юге области 15-20 м/с, днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер северо-западный, северный, днем порывы 15 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается туман. Днем на северо-западе, севере области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на северо-западе, севере области 15-20 м/с. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью на горных перевалах, днем на севере, западе, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градус. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ожидается ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области 15-20, порывы 25 м/с. В Таразе днем ожидается сильная жара 39 градусов. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке области высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в области Улытау ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге Костанайской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На западе, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

На юге, западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 21 по 23 июля.