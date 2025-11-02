#Народный юрист
События

Казахстанские школьники стали четырехкратными чемпионами мира по робототехнике в Панаме

Национальная сборная Казахстана по робототехнике, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 11:58 Фото: Министерство просвещения РК
Национальная сборная Казахстана по робототехнике одержала четвертую подряд победу на Всемирной Олимпиаде FIRST Global Challenge (FGC) 2025 в Панама-Сити, сообщает Zakon.kz.

Соревнуясь с командами из 190 стран мира, наши школьники не просто заняли первое место, но и завоевали сразу две высшие награды в самых престижных номинациях:

  • GRAND CHALLENGE AWARD (золото): Главная награда турнира, присуждаемая абсолютным чемпионам, установившим рекорд в квалификационных играх роботов.
  • ALBERT EINSTEIN AWARD (золото): Высшая судейская награда за демонстрацию выдающихся инженерных разработок, технического мастерства, командной работы и лидерства. Эта премия присуждается за комплексное превосходство и инновации.

В этом году в состав сборной в ходе национального отбора среди 40 команд вошли ученики 9-10 классов NIS Алматы – Досымжан Медеу Рашат, Даулет Илияс, Алихан Орынбасаров, Мадиар Асетулы и Нурасыл Турсымбаев. Тренеры национальной сборной – Дулат Байтуленов, Нурдаулет Досмагамбет и Асылбек Мурзахметов.

"Четыре победы подряд на Всемирном чемпионате (Женева-2022, Сингапур-2023, Греция-2024, Панама-2025) делают Казахстан абсолютным мировым лидером в международной STEM-образовательной арене. Этот результат не имеет аналогов в истории FGC", – рассказали в министерстве просвещения Казахстана.

Тема чемпионата "Eco-Equilibrium" была посвящена решению глобальных экологических проблем и сохранению биоразнообразия. Команда казахстанцев продемонстрировала уникальный подход к восстановлению экосистем, разработав робота, который смог максимально эффективно убирать барьеры, препятствующие распространению жизни на игровом поле, с беспрецедентной точностью размещать единицы биоразнообразия в различных экосистемах и успешно выполнять сложную финальную задачу, приносящую максимальное количество очков.

В октябре шесть золотых медалей привезли казахстанцы с чемпионата профмастерства.

