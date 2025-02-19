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События

Россия выдала казахстанца, которому грозит до 15 лет тюрьмы

Из России экстрадировали участника ОПГ, занимавшейся вымогательством и выбиванием долгов, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 09:31 Фото: Генпрокуратура РК
Генеральная прокуратура РК из России экстрадировала гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение вымогательства и мошенничества в составе организованной преступной группы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в надзорном органе 19 февраля 2025 года, указанная группа, состоящая из ранее судимых людей, с 2022 по 2023 годы, применяя насилие к предпринимателям и жителям Жамбылской области, занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством.

"Руководитель и участники организованной преступной группы на данный момент осуждены к различным срокам лишения свободы, а сам фигурант после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В августе 2024 года он задержан на территории Амурской области Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину", – сообщили в Генпрокуратуре.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее из России экстрадировали сразу двух казахстанцев, которых подозревают в убийстве знакомого на почве личной неприязни.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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