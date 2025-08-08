Зеленую воду в реке Каргалы объяснили в Управлении экологии Алматы

Фото: freepik

В Казнете распространяются кадры, на которых видно, что река Каргалы в Алматы окрасилась в зеленый цвет, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в городском Управлении экологии и окружающей среды. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Krisp Almaty | Криспи Алматы (@krisp_almaty) "По результатам лабораторного анализа проб воды из реки Каргалы превышений по химическим и бактериологическим показателям не выявлено. Вода соответствует нормам. Выявленные следы красящего вещества, предположительно, относятся к водорастворимой пищевой краске, сброшенной в систему ливневой канализации", – рассказали в ведомстве. Ранее сообщалось о другом инциденте. Экологи выявили источник химического запаха в Актау.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: