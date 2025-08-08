Зеленую воду в реке Каргалы объяснили в Управлении экологии Алматы
В Казнете распространяются кадры, на которых видно, что река Каргалы в Алматы окрасилась в зеленый цвет, сообщает Zakon.kz.
Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в городском Управлении экологии и окружающей среды.
"По результатам лабораторного анализа проб воды из реки Каргалы превышений по химическим и бактериологическим показателям не выявлено. Вода соответствует нормам. Выявленные следы красящего вещества, предположительно, относятся к водорастворимой пищевой краске, сброшенной в систему ливневой канализации", – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Экологи выявили источник химического запаха в Актау.
