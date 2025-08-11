Все ИТ-системы Казахстана объединят на одной платформе

Президент Касым-Жомарт Токаев 11 августа 2025 года во время совещания по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ) поручил перевести всю цифровую экосистему – как государственную, так и квазигосударственную – на единую суверенную платформу, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, такой подход обеспечит сквозную интеграцию, архитектурную совместимость, исключит лишние траты и создаст полноценные массивы данных.

Президент напомнил, что с июля 2025 года в промышленную эксплуатацию введена национальная цифровая платформа QazTech, которая уже централизует процессы цифровой разработки и сокращает сроки их внедрения.

"Для масштабирования платформы с января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech, за исключением случаев, когда разработку невозможно реализовать на платформе". Касым-Жомарт Токаев

Так, уточнил Токаев, по каждому конкретному случаю решение должно приниматься Комиссией по вопросам внедрения цифровизации.

"Правительству до конца первого квартала 2026 года следует завершить все процедуры по обеспечению полноценной информационной безопасности платформы QazTech". Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме Токаев о развитии искусственного интеллекта: Времени мало, нельзя сидеть сложа руки

Также Токаев заявил, что развитие искусственного интеллекта несет принципиально новые угрозы и вызовы, к ним традиционные механизмы реагирования не успевают адаптироваться.