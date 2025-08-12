В Казахстане на среду объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 13 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза, днем град. Ветер западный, юго-западный, ночью в центре, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15 м/с.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, юге Мангистауской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На юго-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области ожидается временами гроза. Ветер западный, юго-западный, ночью и утром на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, юго-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе области высокая пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. По области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются сильный дождь, град. Гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.

В области Улытау ожидается ветер западный, юго-западный, на западе, севере области временами порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре, днем на севере области Абай ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с, днем на востоке, юге области 15-20 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза, днем гроза, на севере области град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на юге, востоке области, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза.

Ночью на западе, севере, юге, днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу ветер западный, на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Утром и днем в Жамбылской области ожидается ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днем град.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

