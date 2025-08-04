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Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 20:09 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 5 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидаются гроза, град. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Ветер юго-восточный, южный, порывы 18 м/с.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, западе Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 38 градусов. На северо-востоке области высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области, днем на юге, в горных районах области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный с переходом на западный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. Днем на севере, западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, днем на востоке области 15-20 м/с.

Днем в центре, на севере, юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, утром и днем в центре, на севере, юге области 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, ночью и утром на юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В горных районах, днем на востоке области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что дожди с грозами и сильная жара вновь обрушатся на Казахстан.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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