События

Около 600 тысяч тенге заплатят фермеры Павлодарской области за незаконный полив

фермеров оштрафовали за незаконный полив в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 22:50 Фото: wikipedia
Ертисская бассейновая инспекция выявила три насосные станции, расположенные в сельской зоне города Аксу и Иртышском районе Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

По итогам проверок все нарушители привлечены к административной ответственности, уточняет Astana TV. На них наложены штрафы на общую сумму около 600 тыс. тенге. Одновременно специалисты бассейновой инспекции проводят разъяснительную работу с сельхозтоваропроизводителями региона.

"Все без исключения бассейновые инспекции регулярно проводят мониторинг на предмет нарушений водного законодательства. Также ведутся разъяснительные работы с водопользователями по вопросам принятых в июне этого года правил пользования поливной водой, оформления разрешения на специальное водопользование и необходимости перехода на водосберегающие технологии", – рассказал руководитель Ертисской бассейновой инспекции Медет Жадигерулы.

Отмечается, что для борьбы с незаконным водопотреблением Министерством водных ресурсов и ирригации принят ряд мер, включая усиление ответственности для нарушителей водного законодательства и принятие правил пользования поливной водой. Правилами предусмотрены штрафные санкции за потребление воды без соответствующего договора и изменение вида выращиваемых культур без согласования с поставщиком воды.

Ранее сообщалось, что начальники двух филиалов крупного предприятия на юге Казахстана получили выговоры из-за увеличения посева влагоемких культур и незаконный забор воды.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
