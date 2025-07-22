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Происшествия

Начальники двух филиалов крупного предприятия на юге Казахстана получили выговоры

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие, госслужащий, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 07:38 Фото: freepik
Строгие выговоры получили руководители двух областных филиалов РГП "Казводхоз", сообщает Zakon.kz.

Как передает "24kz", причиной строгих выговоров стало:

  • увеличение посева влагоемких культур;
  • незаконный забор воды.

Среди наказанных – руководители филиалов в Туркестанской и Кызылординской областях.

"Так, в Туркестанской области план посева риса превысили почти в пять раз. Несмотря на дефицит воды, сотрудники госпредприятия заключили договор на полив с сотнями крестьянских хозяйств", – говорится в новостном сюжете.

А в Кызылординской области специалисты не проконтролировали расходование водных ресурсов. Местные аграрии осуществили полив почти пяти тыс. га рисовых полей, незаконно использовав 50 млн кубометров воды.

Ранее в Туркестанской области осудили сразу 46 работников отдела образования.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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