Начальники двух филиалов крупного предприятия на юге Казахстана получили выговоры
Фото: freepik
Строгие выговоры получили руководители двух областных филиалов РГП "Казводхоз", сообщает Zakon.kz.
Как передает "24kz", причиной строгих выговоров стало:
- увеличение посева влагоемких культур;
- незаконный забор воды.
Среди наказанных – руководители филиалов в Туркестанской и Кызылординской областях.
"Так, в Туркестанской области план посева риса превысили почти в пять раз. Несмотря на дефицит воды, сотрудники госпредприятия заключили договор на полив с сотнями крестьянских хозяйств", – говорится в новостном сюжете.
А в Кызылординской области специалисты не проконтролировали расходование водных ресурсов. Местные аграрии осуществили полив почти пяти тыс. га рисовых полей, незаконно использовав 50 млн кубометров воды.
Ранее в Туркестанской области осудили сразу 46 работников отдела образования.
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