События

В Павлодарской области незаконно добывали золото и серебро

в Павлодарской области незаконно добывали золото и серебро, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 19:07 Фото: pixabay
Прокуратура Павлодарской области в ходе масштабной проверки выявила 12 предприятий, добывающих полезные ископаемые незаконно, включая золото и серебро, без экологических разрешений и за пределами лицензированных участков, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание прокуроров привлекло ТОО "IBM Gold" из Баянаульского района: компания с начала года добывала золото и серебро без необходимого экологического разрешения. В общей сложности незаконную деятельность выявили у 12 предприятий. В восьми случаях добыча велась за пределами утвержденных контрактных участков, а в отдельных ситуациях – с неправомерным продлением сроков действия лицензий.

На коллегии, в работе которой приняли участие представители местных исполнительных органов, правоохранительных структур, а также руководители ведомств экологического и налогового контроля, обсудили системные недостатки в государственном надзоре за недропользованием.

По итогам обсуждения был разработан единый алгоритм взаимодействия между контролирующими и правоохранительными органами для более эффективного выявления и пресечения нарушений. По всем выявленным фактам уже приняты меры реагирования, включая процессуальные решения.

Ранее сообщалось, что самый крупный штраф за незаконный водозабор в 2025 году выписали в Костанайской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
