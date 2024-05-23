Незаконную сделку на 79 миллионов тенге заключил чиновник в Павлодарской области

Руководителя районного отделе земельных отношений, который занимал эту должность в 2018 и 2019 годах, осудили в Иртышском райсуде Павлодарской области за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, мужчина помог руководителю ТОО получить от государства два крупных земельных участка в границах населенных пунктов по заниженной кадастровой стоимости.

"Таким образом бюджет недополучил от реализации недвижимого имущества более 79 млн тенге. Размер ущерба государству суд оценил как особо крупный, совершенное преступление – как тяжкое коррупционное", – говорится в сообщении.

Суд назначил подсудимому три года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Гражданский иск удовлетворен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что мошенников осудили в Астане за подстрекательство к даче взятки.