События

Казахстан усиливает восточные и южные ворота международной торговли

казахстанские чиновники, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 15:46 Фото: gov.kz
Во исполнение поручения премьер-министра Олжаса Бектенова Министерство финансов продолжает системный контроль за модернизацией таможенных пунктов пропуска, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, руководитель Аппарата Министерства финансов Эрнар Ержанов совместно с заместителем председателя Комитета государственных доходов Бакытжаном Слямовым в рамках рабочей поездки посетили наиболее загруженные переходы на границе с Китаем – пункты пропуска "Майкапчагай" и "Бахты" (Восточно-Казахстанская область и область Абай), "Достык автомобильный" (область Жетысу), а также "Кольжат" (Алматинская область).

"На объектах ведутся работы по расширению полос движения, внедрению интеллектуальных систем управления потоком, установке современных сканеров и весовых комплексов. Подрядным организациям предписано нарастить темпы строительства. Подрядчик переведен на двухсменную работу с привлечением дополнительной техники".Министерство финансов

чиновники, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 15:46

Фото: gov.kz

По итогам проверки рекомендовано Комитету государственных доходов рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности руководителя поста "Майкапчагай".

"Контроль будет вестись ежедневно, персональная ответственность неизбежна", – подчеркнул руководитель Аппарата Минфина.

Международное значение

  • "Достык автомобильный" играет ключевую роль в обеспечении стабильности транзитных коридоров Китай – Европа, включая Транскаспийский международный маршрут.
  • "Кольжат" рассматривается как перспективный канал для экспорта казахстанской сельхозпродукции в Китай и обеспечения обратного потока товаров народного потребления.

Вектор на цифровизацию и прозрачность

На всех пунктах пропуска внедряются решения по онлайн-мониторингу грузопотоков. Это позволит не только ускорить прохождение границы, но и минимизировать коррупционные риски.

Ожидаемый эффект

Реализация проектов создаст новый стандарт качества таможенного сервиса: быстрый и прозрачный контроль, предсказуемые сроки, благоприятные условия для бизнеса и международных перевозчиков. В перспективе это укрепит роль Казахстана как ключевого транзитного моста между Европой и Азией, обеспечит рост товарооборота и новые возможности для отечественной экономики.

В июле 2025-го председатель Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев ознакомился с ходом модернизации ключевых таможенных пунктов пропуска "Бахты" и "Алаколь" на казахстанско-китайской границе.

Айсулу Омарова
