События

В Мангистауской области реконструируют пункты пропуска ЕАЭС

Мангистауская область, пункт пропуска, фура, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 12:23 Фото: gov.kz
Министерство финансов Казахстана осуществляет комплексную программу модернизации приграничной таможенной инфраструктуры. Об этом Zakon.kz 7 августа 2025 года рассказали в Комитете государственных доходов (КГД) МФ РК.

Реконструкция пунктов пропуска ЕАЭС проводится в рамках реализации стратегических инициатив главы государства Касым-Жомарта Токаева, обозначенных в Послании "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", и во исполнение поручения премьер-министра Олжаса Бектенова.

"На первом этапе уже введены в эксплуатацию четыре современных пункта пропуска на китайской и узбекской границах. Это позволило существенно увеличить пропускную способность и улучшить условия для участников внешнеэкономической деятельности".Пресс-служба КГД

В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область руководитель аппарата Минфина РК Эрнар Ержанов совместно с руководством Комитета государственных доходов посетил пограничные пункты пропуска "Тажен" и "Темир Баба".

Пункт пропуска "Темир Баба" является единственным автомобильным пунктом пропуска на границе Казахстана с Республикой Туркменистан. Его географическое расположение обеспечивает иностранным перевозчикам выход через Туркменистан в Турцию, Пакистан, Афганистан, ОАЭ и другие страны. Соответственно, все товары и продукты питания из Европы, направляемые в указанные страны, проходят через пункт пропуска "Темир Баба" (сопредельный пункт – "Гарабогаз").

Кроме того, на территорию Казахстана из Турции импортируются различные товары народного потребления и оборудование для нефтегазовой промышленности. Из Туркменистана и Пакистана в Мангистаускую область поставляются овощи и фрукты для внутреннего рынка.

Фото: gov.kz

Пункт пропуска "Тажен" расположен на казахстанско-узбекской границе, в западной части страны. Это единственный автомобильный пункт пропуска в регионе, соединяющий Центральную Азию с Россией и Европой. Основной поток через "Тажен" составляют транзитные грузы (90%), направляющиеся в Россию и третьи страны (в том числе Европу), а также трудовые мигранты из Узбекистана в Россию.

На объекте ведутся строительные и технические работы: расширяются полосы движения, монтируются современные инспекционно-досмотровые комплексы, автоматические весовые установки и цифровые системы контроля. Несмотря на текущую фазу реконструкции, пункт пропуска продолжает функционировать в штатном режиме, обеспечивая стабильное движение грузов.

"Контроль за реализацией проектов будет вестись на постоянной основе вплоть до полного завершения", – подчеркнул руководитель аппарата Министерства финансов РК.

Фото: gov.kz

По итогам выездного совещания были даны конкретные поручения, направленные на ускорение строительных работ и повышение эффективности функционирования таможенных пунктов:

  • Подрядным организациям предписано в кратчайшие сроки увеличить количество задействованных работников и техники на объектах для ускорения темпов модернизации;
  • Комитету государственных доходов поручено рассмотреть вопросы о привлечении к дисциплинарной ответственности начальников таможенных постов "Тажен" и "Темир Баба" в связи с выявленными нарушениями в организации текущей деятельности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 12:23
Пересечение границы Казахстана по-новому: что изменится для водителей и грузов

22 июля 2025 года в КГД сообщили, что модернизация пунктов пропуска на границе с Китаем идет полным ходом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
