В центре Алматы сносят двухэтажное здание
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Объект, расположенный по улице Курмангазы, 103 в Алматы, сносят по решению суда. Об этом Zakon.kz рассказали в Управлении градостроительного контроля.
В ходе внеплановой проверки стало известно, что собственник (физлицо) возводил постройку за отсутствием полного пакета разрешительных документов.
В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.
Так, 23 сентября 2024 года управлением в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы был подан иск на снос объекта.
Решением суда иск управления удовлетворен, и уже 20 апреля 2025 года постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
"Демонтаж объекта начат накануне, 12 августа, собственником во исполнение решения суда", – уточнили в управлении.
Не так давно мы сообщали, что автомойку с сервисным центром по улице Ахмедьярова, 18/58 в Алматы сносят также по решению суда.
