#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
542.29
629.54
6.77
События

В центре Алматы сносят двухэтажное здание

здание, нарушения, снос, Алматы, решение суда, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 16:46 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Объект, расположенный по улице Курмангазы, 103 в Алматы, сносят по решению суда. Об этом Zakon.kz рассказали в Управлении градостроительного контроля.

В ходе внеплановой проверки стало известно, что собственник (физлицо) возводил постройку за отсутствием полного пакета разрешительных документов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

Так, 23 сентября 2024 года управлением в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы был подан иск на снос объекта.

Решением суда иск управления удовлетворен, и уже 20 апреля 2025 года постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

"Демонтаж объекта начат накануне, 12 августа, собственником во исполнение решения суда", – уточнили в управлении.

Не так давно мы сообщали, что автомойку с сервисным центром по улице Ахмедьярова, 18/58 в Алматы сносят также по решению суда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Минобороны подтвердило задержание сотрудника аппарата казахстанского военного атташе в Польше
События
17:07, Сегодня
Минобороны подтвердило задержание сотрудника аппарата казахстанского военного атташе в Польше
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: