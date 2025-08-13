В центре Алматы сносят двухэтажное здание

Объект, расположенный по улице Курмангазы, 103 в Алматы, сносят по решению суда. Об этом Zakon.kz рассказали в Управлении градостроительного контроля.

В ходе внеплановой проверки стало известно, что собственник (физлицо) возводил постройку за отсутствием полного пакета разрешительных документов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

Так, 23 сентября 2024 года управлением в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы был подан иск на снос объекта.

Решением суда иск управления удовлетворен, и уже 20 апреля 2025 года постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

"Демонтаж объекта начат накануне, 12 августа, собственником во исполнение решения суда", – уточнили в управлении.

