События

Банный комплекс сносят в Алматы

незаконная баня, снос, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 15:19 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Под снос попал незаконный банный комплекс, расположенный по ул. Малая Абая, 190 в Алматы. Об этом говорится в распространенном заявлении Управления градостроительного контроля города, сообщает Zakon.kz.

О том, что собственник (физлицо) возвел объект за отсутствием разрешительных документов, стало известно в результате внеплановой проверки.

Сразу же в отношении собственника были приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

"Уже 22 ноября 2024 года инициирован иск в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы на снос объекта, после чего последовали продолжительные судебные разбирательства".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Постановлением Алматинского городского суда от 2 июня 2025 года решение первой инстанции о сносе оставлено без изменений.

Снос объекта начат сегодня, 10 сентября 2025 года, с участием судебных исполнителей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 15:19
Незаконное строительство в Алматы: более 60 строений пойдут под снос

13 сентября 2025 года в Алматы начали демонтировать двухэтажное здание, расположенное по улице Курмангазы, 103.

