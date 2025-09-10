Банный комплекс сносят в Алматы

Под снос попал незаконный банный комплекс, расположенный по ул. Малая Абая, 190 в Алматы. Об этом говорится в распространенном заявлении Управления градостроительного контроля города, сообщает Zakon.kz.

О том, что собственник (физлицо) возвел объект за отсутствием разрешительных документов, стало известно в результате внеплановой проверки.

Сразу же в отношении собственника были приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

"Уже 22 ноября 2024 года инициирован иск в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы на снос объекта, после чего последовали продолжительные судебные разбирательства". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Постановлением Алматинского городского суда от 2 июня 2025 года решение первой инстанции о сносе оставлено без изменений.

Снос объекта начат сегодня, 10 сентября 2025 года, с участием судебных исполнителей.

