88 млн тенге на детский спорт ушли на коттедж и авто: вынесен приговор по делу "Даму бала"

В Кызылорде вынесли приговор по делу о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, работающих через платформу "Даму бала", сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 августа 2025 года стало известно из заявления Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Кызылординской области.

Следствие установило, что одна из участниц, входившая в состав мониторинговых групп при акимате, используя свое служебное положение, совместно с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение "урегулировать" результаты проверок.

"В результате ими получено более 88 млн тенге, часть из которых направлена на приобретение коттеджа и автомашины". Пресс-служба АФМ РК

Также сказано, что с санкции суда на указанное имущество наложен арест.

Приговором суда она признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, ее сообщница приговорена к 5 годам лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.

Днем ранее, 13 августа, в АФМ заявили, что раскрыли деятельность 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге.