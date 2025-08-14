#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
События

Казахстанец, укравший 6 миллионов, избежал тюрьмы – помогла амнистия

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 14:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстанцу, осужденному за мошенничество в крупном размере, удалось попасть под амнистию. Его условный срок сократили на треть, сообщает Zakon.kz.

Так, в Жамбылском областном суде в апелляционном порядке рассмотрели уголовное дело в отношении казахстанца по факту мошенничества в крупном размере (ст.190 ч.3 п.1 УК).

Что известно

Подсудимый с сентября 2023 года беспроцентно снимал деньги неизвестным лицам, прибывшим в банк, расположенный рядом с торговым домом в селе Кордай. Однажды потерпевшая рассказала своему сыну о том, что ей нужно снять со своего счета 6 млн тенге без процентов.

"К тому моменту подсудимый уже вошел в доверие к сыну потерпевшей, несколько раз сняв для него деньги на разные суммы. Сын потерпевшей обратился к подсудимому, и тот с целью легкого заработка мошенническим путем снял указанную сумму и уехал в Кыргызстан. Денежные средства он потратил на личные нужды", – говорится в официальном сообщении суда, опубликованном в Telegram-канале.

В итоге женщина лишилась шести миллионов тенге.

Вину подсудимого удалось доказать его собственными показаниями, а также показаниями потерпевшей, квитанциями и иными материалами дела.

Прокурор просил назначить подсудимому 3 года 6 месяцев лишения свободы. Подозреваемый признал свою вину, раскаялся, извинился и сообщил, что постарается возместить ущерб, а также просил суд не лишать его свободы.

Потерпевшая пояснила, что прощает подсудимого, просила назначить наказание в соответствии с законом и удовлетворить ее гражданский иск.

Решение суда

Санкция ст. 190 ч. 3 УК предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Суд посчитал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние в содеянном и положительную характеристику подсудимого.

"Приговором Кордайского районного суда подсудимый признан виновным по ст. 190 ч. 3 п.1 УК и ему назначено 4 года лишения свободы. Удовлетворен гражданский иск – в пользу потерпевшей взыскано 6 млн тенге", – подчеркнули в пресс-службе Жамбылского областного суда.

Жамбылский областной суд изменил приговор суда первой инстанции:

"С применением закона "Об амнистии" срок наказания сокращен на 1/3 часть. В результате подсудимому назначено 2 года 8 месяцев лишения свободы".

С применением ст.63 УК назначенное наказание признано условным.

Судебные акты вступили в законную силу.

12 августа стало известно, что в следственном изоляторе Атырауской области на свободу вышел не тот арестант, чей срок подошел к концу.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
