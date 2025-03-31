Казахстанец экстрадирован из России за аферу с битумом на 50 млн тенге
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Генеральная прокуратура Казахстана сообщила Zakon.kz об экстрадиции казахстанца из России для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере.
В публикации за 31 марта 2025 года отмечено, что подозреваемый в 2017 году, создав фиктивную фирму, отправил своему контрагенту подложное коммерческое предложение на поставку битума.
"Получив от бизнесмена 50 млн тенге, желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", – уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Задержание злоумышленника произошло в октябре 2024 года на территории Орловской области, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана его экстрадировали на Родину.
За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
27 марта 2025 в Генпрокуратуре заявили о другом расследовании. Тогда в Красноярском крае был задержан подозреваемый в резонансном убийстве бизнес-партнера в Павлодаре.
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