#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.42
542.08
6
События

Казахстанец экстрадирован из России за аферу с битумом на 50 млн тенге

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 09:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Генеральная прокуратура Казахстана сообщила Zakon.kz об экстрадиции казахстанца из России для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере.

В публикации за 31 марта 2025 года отмечено, что подозреваемый в 2017 году, создав фиктивную фирму, отправил своему контрагенту подложное коммерческое предложение на поставку битума.

"Получив от бизнесмена 50 млн тенге, желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", – уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Задержание злоумышленника произошло в октябре 2024 года на территории Орловской области, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана его экстрадировали на Родину.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

27 марта 2025 в Генпрокуратуре заявили о другом расследовании. Тогда в Красноярском крае был задержан подозреваемый в резонансном убийстве бизнес-партнера в Павлодаре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Сезон паводков: что происходит на водохранилищах страны
События
09:13, Сегодня
Сезон паводков: что происходит на водохранилищах страны
Отчет каждые две недели: Токаев поручил Досаеву навести порядок в Алматы
События
22:10, 30 марта 2025
Отчет каждые две недели: Токаев поручил Досаеву навести порядок в Алматы
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
События
21:07, 30 марта 2025
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: