Казахстанец экстрадирован из России за аферу с битумом на 50 млн тенге

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила Zakon.kz об экстрадиции казахстанца из России для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере.

В публикации за 31 марта 2025 года отмечено, что подозреваемый в 2017 году, создав фиктивную фирму, отправил своему контрагенту подложное коммерческое предложение на поставку битума.

"Получив от бизнесмена 50 млн тенге, желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", – уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Задержание злоумышленника произошло в октябре 2024 года на территории Орловской области, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана его экстрадировали на Родину.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

27 марта 2025 в Генпрокуратуре заявили о другом расследовании. Тогда в Красноярском крае был задержан подозреваемый в резонансном убийстве бизнес-партнера в Павлодаре.