Международное водительское удостоверение для казахстанцев: все, что нужно знать

В последние месяцы все больше путешественников из Казахстана спрашивают, в каких странах для вождения нужны международные водительские права, а где можно обойтись национальными правами.

Мы обратились в представительство International Drivers Association (IDA), чтобы разобраться в нюансах, штрафах и частых ошибках туристов.

– Начнем с главного. Если у меня уже есть казахстанские права, зачем мне международные?

Представительство IDA: Международное Водительское Удостоверение( МВУ) – это перевод водительских прав, оформленный по стандартам международных конвенций, с переводом на 11 языков, который выдается только специализированной организацией. В Казахстане такой организацией является IDA – единственная аккредитованная ассоциация от Международной Федерации Автотуризма (IFA). Подать заявление на оформление Международного Водительского Удостоверения можно в онлайн-режиме через официальный сайт i-d-a.kz, а ознакомиться с актуальными новостями и информацию об услуге – на портале ida.kz.

В ряде стран без международных прав за руль просто не пустят, а где-то это настоятельная рекомендация, потому что его требуют прокаты авто, страховые и полиция.

Фото: IDA

– То есть есть страны, где казахстанские права вообще не признают?

Представительство IDA: Да, и таких примеров немало.

В Таиланде национальные права не действуют вовсе – МВУ обязательно. Поймают без него – штраф от 1000 бат или арест, и это каждый раз, когда остановят.

В ОАЭ, включая Дубай, без международного удостоверения не дадут машину, а штраф может достигать 5000 дирхам. Каждого клиента необходимо идентифицировать, поэтому компания по прокату автомобилей обязана внести его данные в систему TARS (Transportation Activities Rental System), действующую под управлением Дорожно-транспортного агентства Дубая (RTA). В случае дорожно-транспортного происшествия существует вероятность лишения свободы.

Фото: IDA

В Южной Корее к международным правам нужно еще специальное приложение, соответствующее местным требованиям.

В Европе требования по международным водительским правам зависят от каждой страны индивидуально. В Греции, Италии и Испании ситуация похожая: без наличия международных прав могут возникнуть проблемы, так как прокатные компании и страховые фирмы часто настаивают на его предъявлении для неграждан ЕС, чтобы все было по правилам. Более того, в Испании даже для аренды скутера у вас начнут требовать международные водительские права.

Фото: IDA

В Германии национальные права из ряда стран действительны до шести месяцев. Однако прокатные компании могут запросить Международное Водительское Удостоверение, особенно если права не на латинице – например, если они выданы на арабском, китайском, хинди и других письменностях. Это требование связано с тем, что МВУ дает официальный перевод на основные языки и упрощает идентификацию водителя.

– Есть ли различия между локальными компаниями по аренде авто и международными?

Представительство IDA: В частных прокатных компаниях могут закрыть глаза на отсутствие МВУ или отдельных документов, тогда как международные операторы работают по строгим стандартам и без полного комплекта, включая международные права, машину не выдадут.

– А где можно обойтись только национальными правами?

Представительство IDA: В некоторых штатах США временно можно водить только с национальными правами. Просмотреть, в каких штатах США требуется МВУ, вы можете на сайте i-d-a.kz.

В странах СНГ – Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения, Таджикистан и другие – можно ездить по казахстанскому удостоверению первые 60 дней с момента въезда.

– С какими проблемами чаще всего сталкиваются туристы?

Представительство IDA: Самая частая ошибка – думать, что МВУ заменяет национальные права, и оставлять их дома. На практике в большинстве стран требуют оба документа. Плюс, почти все прокатные компании просят именную кредитную карту на имя водителя.

– Как быть уверенным, что едешь с правильными документами?

Представительство IDA: Перед поездкой обязательно проверяйте сайты МИД, транспортных ведомств и полиции страны назначения. Для ОАЭ мы советуем наш портал ida.ae – там много полезных статей и путеводителей. И, конечно, читайте условия аренды и страховки заранее.

– Ну и напоследок… как отличить настоящее Международное Водительское Удостоверение от подделки?

Представительство IDA: В Казахстане оформить официальное Международное Водительское Удостоверение можно только в IDA, единственной аккредитованной ассоциации от Международной федерации автотуризма (IFA). Наши представительства работают в автоЦОНах Алматы, Астаны, Шымкента и Атырау. Головной офис расположен в Алматы на ул. Тулебаева, 95/1, 1 этаж, офис IDA.

