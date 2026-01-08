#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.83
600.58
6.36
События

Туман и низовая метель: на пятницу в Казахстане объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 20:22 Фото: freepik
В 15 областях Казахстана на 9 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер юго-восточный, на севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается временами туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы временами ожидается туман. В Конаеве временами ожидается туман.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман.

В центре, на юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в центре, на западе области порывы 15 м/с.

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью на севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе области туман. Ветер юго-западный, на юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются небольшой снег, низовая метель.

В центре, на юге, севере Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается гололед. На севере, юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, в центре, в горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды по Казахстану на 9 января.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Метель, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в РК на вторник
20:34, 27 января 2025
Метель, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в РК на вторник
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на пятницу
20:03, 14 августа 2025
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на пятницу
Туман, дожди и метели: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на воскресенье
16:42, 03 января 2026
Туман, дожди и метели: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на воскресенье
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: