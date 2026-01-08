Туман и низовая метель: на пятницу в Казахстане объявили штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 9 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер юго-восточный, на севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается временами туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы временами ожидается туман. В Конаеве временами ожидается туман.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман.

В центре, на юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в центре, на западе области порывы 15 м/с.

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью на севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе области туман. Ветер юго-западный, на юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются небольшой снег, низовая метель.

В центре, на юге, севере Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается гололед. На севере, юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, в центре, в горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

