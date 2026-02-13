#Казахстан в сравнении
События

Ущерб на 620 млн тенге: в АФМ заявили о задержании в Алматы подозреваемого

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 09:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Из релиза, опубликованного в Telegram-канале агентства, следует:

"В период с 2013 по 2021 год подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект "Страхование жизни "Partners & Consultants". Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц – АО "Evroasia Global Investment" и ТОО "Evropa Investment", гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых".

По данным АФМ, в качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.

"Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств. В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге", – говорится в релизе.

Полученные денежные средства, как считают в агентстве, использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение.

"Подозреваемый помещен под стражу".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

11 февраля 2026 года АФМ выступило с новым заявлением по 1Win.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
