Ущерб на 620 млн тенге: в АФМ заявили о задержании в Алматы подозреваемого

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Из релиза, опубликованного в Telegram-канале агентства, следует:

"В период с 2013 по 2021 год подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект "Страхование жизни "Partners & Consultants". Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц – АО "Evroasia Global Investment" и ТОО "Evropa Investment", гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых".

По данным АФМ, в качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.

"Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств. В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге", – говорится в релизе.

Полученные денежные средства, как считают в агентстве, использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение.

"Подозреваемый помещен под стражу". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

