Еще одна улица станет частично недоступной в Алматы

В Алматы временно ограничат движение на ул. Байзакова. Причина – ремонт трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1966 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 августа 2025 года, проинформировали в ТОО "Алматинские тепловые сети":

"С 08:00 15 августа до 19:00 17 августа в Алматы движение автотранспорта будет ограничено на ул. Байзакова от пр. Райымбека в обоих направлениях. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1966 году".

Ремонтные работы будут проводиться в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

