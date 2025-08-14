#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Общество

Еще одна улица станет частично недоступной в Алматы

Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 17:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы временно ограничат движение на ул. Байзакова. Причина – ремонт трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1966 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 августа 2025 года, проинформировали в ТОО "Алматинские тепловые сети":

"С 08:00 15 августа до 19:00 17 августа в Алматы движение автотранспорта будет ограничено на ул. Байзакова от пр. Райымбека в обоих направлениях. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1966 году".

Ремонтные работы будут проводиться в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее сообщалось, что в Алматы ограничат движение по ул. Жамбыла для замены теплосетей, проложенных 45 лет назад.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Герои нашего времени: трое казахстанцев награждены квартирами от BI Group
Общество
17:43, Сегодня
Герои нашего времени: трое казахстанцев награждены квартирами от BI Group
