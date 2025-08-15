#АЭС в Казахстане
События

Названы регионы Казахстана, которые зальют сильные дожди 16 августа

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 18:10 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 16 августа 2025 года по стране, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние практически на всей территории Казахстана.

"Пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере страны сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльными бурями, на севере в ночные и утренние часы – туман", – говорится в сообщении.

В Алматинской области, в области Жетысу, на западе Атырауской, Карагандинской, на севере, юго-западе Западно-Казахстанской, в центре Кызылординской, на юге, в центре Жамбылской, на юге Восточно-Казахстанской, на юго-западе Мангыстауской областей, на северо-западе области Абай, на востоке, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на юге, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Актюбинской, Карагандинской областей и областей Улытау, Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что 16, 17 и 18 августа 2025 года в Астане продолжат идти дожди. Также ожидается туман. В Алматы дожди прогнозируют в течение двух суток. В Шымкенте же и вовсе осадков не ожидается.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
