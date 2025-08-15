#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Общество

Астану и Алматы зальет в выходные

Астана, Алматы, Шымкент, Казгидромет, прогноз, дожди, жара, туман, выходные, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 15:18 Фото: pexels
16, 17 и 18 августа 2025 года в Астане продолжат идти дожди. Также ожидается туман. В Алматы дожди прогнозируют в течение двух суток. В Шымкенте же и вовсе осадков не ожидается. Об этом Zakon.kz заявили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Астана

  • 16 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем порывы ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +19+21°C.
  • 17 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +18+20°C.
  • 18 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +19+21°C.

Алматы

  • 16 августа: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.
  • 17-18 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Временами порывы ветра составят 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +27+29°C.

Шымкент

  • 16 августа: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +30+32°C.
  • 17-18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +28+30°C.

С прогнозом на ближайшие три дня по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 15:18
15 августа дожди охватят большую часть Казахстана

Также мы рассказывали, что температурный рекорд 83-летней давности побит в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Медицина в шаговой доступности: в Сандыктауском районе возводят новую амбулаторию для жителей десяти сел
Общество
16:35, Сегодня
Медицина в шаговой доступности: в Сандыктауском районе возводят новую амбулаторию для жителей десяти сел
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: