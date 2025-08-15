Астану и Алматы зальет в выходные

16, 17 и 18 августа 2025 года в Астане продолжат идти дожди. Также ожидается туман. В Алматы дожди прогнозируют в течение двух суток. В Шымкенте же и вовсе осадков не ожидается. Об этом Zakon.kz заявили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Астана

16 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем порывы ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +19+21°C.

17 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +18+20°C.

18 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +19+21°C.

Алматы

16 августа: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.

17-18 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Временами порывы ветра составят 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +27+29°C.

Шымкент

16 августа: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +30+32°C.

17-18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +28+30°C.

С прогнозом на ближайшие три дня по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.

