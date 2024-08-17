Токаев поздравил президента Индонезии с Днем Независимости

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.

В поздравительной телеграмме глава Казахстана отметил впечатляющие социально-экономические достижения Индонезии, а также выразил приверженность дальнейшему развитию и углублению казахско-индонезийских отношений.

Токаев пожелал Джоко Видодо успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному индонезийскому народу – счастья и благополучия.

Ранее президент Казахстана совершил рабочую поездку в Акмолинскую область. Во время визита он встретился с жителями села Родина, где ему рассказали о реализуемых в населенном пункте социальных проектах.