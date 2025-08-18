#АЭС в Казахстане
События

Назначены председатель правления телерадиокорпорации "Казахстан" и гендиректор Первого канала "Евразия"

Руслан Желдибай, Ернур Бурахан, Ляззат Танысбай, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 19:14 Фото: пресс-служба МКИ РК
Советник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай представил коллективам телерадиокорпорации "Казахстан" и Первого канала "Евразия" их новых руководителей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 августа 2025 года рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации (МКИ) РК:

"Сегодня на должность председателя правления телерадиокорпорации "Казахстан" назначен Ернур Бурахан".

Фото: пресс-служба МКИ РК

Ернур Бурахан родился 16 июня 1981 года в Восточно-Казахстанской области. Общий стаж в сфере журналистики составляет более 20 лет. В разные годы работал корреспондентом и телеведущим телеканала "Qazaqstan", директором Актюбинского областного филиала телерадиокорпорации "Казахстан", а также директором ТОО "Қазақ радиолары".

До назначения занимал должность руководителя Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области.

"​Возглавлявшая на протяжении последних шести лет телерадиокорпорацию "Казахстан" Ляззат Танысбай назначена генеральным директором Первого канала "Евразия".Пресс-служба МКИ РК

Фото: пресс-служба МКИ РК

Ляззат Танысбай более 30 лет работает в сфере журналистики. Руководила телеканалом "Astana TV" и медиахолдингом "Нұр-Медиа". Под ее руководством в телерадиокорпорации "Казахстан" был запущен телеканал "Abai TV", динамично развивалось производство исторических сериалов и анимационных фильмов, проводилась большая работа по распространению отечественного контента в интернет-пространстве и за рубежом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
