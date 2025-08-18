Назначены председатель правления телерадиокорпорации "Казахстан" и гендиректор Первого канала "Евразия"

Об этом 18 августа 2025 года рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации (МКИ) РК:

"Сегодня на должность председателя правления телерадиокорпорации "Казахстан" назначен Ернур Бурахан".

Фото: пресс-служба МКИ РК

​Ернур Бурахан родился 16 июня 1981 года в Восточно-Казахстанской области. Общий стаж в сфере журналистики составляет более 20 лет. В разные годы работал корреспондентом и телеведущим телеканала "Qazaqstan", директором Актюбинского областного филиала телерадиокорпорации "Казахстан", а также директором ТОО "Қазақ радиолары".

До назначения занимал должность руководителя Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области.

"​Возглавлявшая на протяжении последних шести лет телерадиокорпорацию "Казахстан" Ляззат Танысбай назначена генеральным директором Первого канала "Евразия". Пресс-служба МКИ РК

Фото: пресс-служба МКИ РК

Ляззат Танысбай более 30 лет работает в сфере журналистики. Руководила телеканалом "Astana TV" и медиахолдингом "Нұр-Медиа". Под ее руководством в телерадиокорпорации "Казахстан" был запущен телеканал "Abai TV", динамично развивалось производство исторических сериалов и анимационных фильмов, проводилась большая работа по распространению отечественного контента в интернет-пространстве и за рубежом.