Названы два региона Казахстана, на которые обрушится сильная жара до +39°С

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 19 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", днем ожидается сильная жара :

в Атырауской области – до +35+39°С ,

, на юге Актюбинской области – до +35°С.

Погода без осадков под влиянием антициклона ожидается на западе, юге и в центре республики.

" Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на территории Казахстана – пройдут дожди с грозами, на крайнем востоке страны ожидаются сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града... По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке в ночные и утренние часы – туман, на западе области ожидается пыльная буря". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, ожидается:

высокая пожарная опасность – в Алматинской области, на западе, юго-востоке, в центре области Жетысу, на севере, юге Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на юге, в центре Жамбылской областей;

– в Алматинской области, на западе, юго-востоке, в центре области Жетысу, на севере, юге Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на юге, в центре Жамбылской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей и области Абай.

