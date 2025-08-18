#АЭС в Казахстане
Общество

Названы два региона Казахстана, на которые обрушится сильная жара до +39°С

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 18:34 Фото: pixabay
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 19 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", днем ожидается сильная жара:

  • в Атырауской области – до +35+39°С,
  • на юге Актюбинской области – до +35°С.

От дождей с градом до 36-градусной жары: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте

Погода без осадков под влиянием антициклона ожидается на западе, юге и в центре республики.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на территории Казахстана – пройдут дожди с грозами, на крайнем востоке страны ожидаются сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града... По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке в ночные и утренние часы – туман, на западе области ожидается пыльная буря".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Алматинской области, на западе, юго-востоке, в центре области Жетысу, на севере, юге Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на юге, в центре Жамбылской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей и области Абай.

Погода сходит с ума: климат в Казахстане меняется опасными темпами

Ранее стало известно, что в Казахстан придут резкое похолодание до +5°С и сильные дожди. Подробнее о прогнозе на 19-21 августа 2025 года можете узнать здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
