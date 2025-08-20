#АЭС в Казахстане
События

Несовершеннолетняя казахстанка освобождена по амнистии

подросток, сотрудники ДУИС по Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 12:29 Фото: пресс-служба ДУИС по Мангистауской области
В Актау городским судом рассмотрено представление сотрудников службы пробации об освобождении по амнистии несовершеннолетней, состоявшей на учете Департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Ранее подросток была признана виновной в хулиганстве и приговорена к одному году ограничения свободы.

"Служба пробации, учитывая ее поведение и основания, предусмотренные актом амнистии, направила материалы в суд. По постановлению суда несовершеннолетняя освобождена от дальнейшего отбывания наказания".Пресс-служба ДУИС по Мангистауской области

По словам подростка, инцидент произошел спонтанно: во время ссоры со сверстниками эмоции взяли верх, и ситуация вышла из-под контроля.

"Я тогда думала, что это просто резкий жест, способ доказать, что меня слышат. Но именно он стал причиной уголовного дела", – вспомнила она.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы, и это стало для нее серьезным испытанием.

"Самое тяжелое было не расписываться в журнале и не ходить на беседы, а смотреть в глаза маме. Пробация заставила задуматься: почему я оказалась здесь и что хочу дальше... Амнистия не стирает вину, но дает шанс изменить траекторию. Нельзя заново прожить тот вечер, но можно по-другому прожить следующий. Я вернулась к учебе и нацелена на нормальную жизнь", – рассказала подросток.

В службе пробации подчеркнули, что амнистия является правовым инструментом, который позволяет несовершеннолетним, совершившим ошибку, вернуться к нормальной жизни при условии соблюдения ими закона и участия в программах ресоциализации.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 12:29
Казахстанец, укравший 6 миллионов, избежал тюрьмы – помогла амнистия

30 июля 2025 года стало известно, что под амнистию попал брат Куандыка Бишимбаева.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
