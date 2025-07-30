Брат Куандыка Бишимбаева попал под амнистию
Суд установил, что 13 мая 2024 года Байжанов был осужден приговором СМУС по ст.432 УК к 4 годам лишения свободы.
Известно, что суд удовлетворил представление на осужденного по следующим основаниям:
- в соответствии с ч.2 ст.78 УК, лицам осужденным за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть сокращен срок наказания;
- в силу закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан", сроки или размеры неотбытой части основного наказания в случае возмещения ущерба либо при их отсутствии сокращаются по тяжким преступлениям – на одну третью часть.
Также отмечено, что приговором суда взысканные с Байжанова принудительный платеж и процессуальные издержки возмещены в полном объеме.
В итоге, 30 июля 2025 года постановлением суда представление учреждения УИС о сокращении срока наказания осужденному Байжанову удовлетворено.
"В соответствии с законом "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК" осужденному сокращена неотбытая часть срока наказания на 1/3 часть и окончательно к отбытию определен срок 1 год 4 месяца 17 дней лишения свободы".Степногорский городской суд Акмолинской области
Судебный акт не вступил в законную силу.
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О том, что Байжанов может воспользоваться амнистией и раньше выйти на свободу, стало известно еще в июне. Как объяснял его адвокат, срок могут сократить на треть – речь идет примерно о восьми месяцах. Кроме этого, по словам юриста, Байжанов имеет право еще и на условно-досрочное освобождение.
13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой. Его брату Бахытжану Байжанову назначили четыре года лишения свободы за укрывательство преступления.