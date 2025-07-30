Брат Куандыка Бишимбаева попал под амнистию

Степногорский городской суд рассмотрел прошение об амнистии Бахытжана Байжанова, осужденного за укрывательство убийства Салтанат Нукеновой. Он должен был отбывать срок наказания до 18 июля 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что 13 мая 2024 года Байжанов был осужден приговором СМУС по ст.432 УК к 4 годам лишения свободы.

Известно, что суд удовлетворил представление на осужденного по следующим основаниям:

в соответствии с ч.2 ст.78 УК, лицам осужденным за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть сокращен срок наказания;

в силу закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан", сроки или размеры неотбытой части основного наказания в случае возмещения ущерба либо при их отсутствии сокращаются по тяжким преступлениям – на одну третью часть.

Также отмечено, что приговором суда взысканные с Байжанова принудительный платеж и процессуальные издержки возмещены в полном объеме.

В итоге, 30 июля 2025 года постановлением суда представление учреждения УИС о сокращении срока наказания осужденному Байжанову удовлетворено.

"В соответствии с законом "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК" осужденному сокращена неотбытая часть срока наказания на 1/3 часть и окончательно к отбытию определен срок 1 год 4 месяца 17 дней лишения свободы". Степногорский городской суд Акмолинской области

Судебный акт не вступил в законную силу.

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О том, что Байжанов может воспользоваться амнистией и раньше выйти на свободу, стало известно еще в июне. Как объяснял его адвокат, срок могут сократить на треть – речь идет примерно о восьми месяцах. Кроме этого, по словам юриста, Байжанов имеет право еще и на условно-досрочное освобождение.

13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой. Его брату Бахытжану Байжанову назначили четыре года лишения свободы за укрывательство преступления.