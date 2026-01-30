От дождя до метели: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

В 15 областях Казахстана на 31 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-востоке области 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ночью и утром ожидается туман.

На западе Атырауской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.

Утром и днем на севере Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, востоке, юге области туман.

На востоке, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, юго-восточный, на севере области порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке Актюбинской области ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 31 января ожидаются метель, дождь и опасный гололед.