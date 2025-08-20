Сильная жара накроет две области Казахстана 21 августа

Синоптики поделились прогнозом погоды по Казахстану на предстоящий четверг, 21 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что днем сильная жара ожидается:

в Алматинской области – до +35°С ,

, в Мангистауской области – до +38°С.

Погода без осадков под влиянием антициклона прогнозируется на юге страны.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана – пройдут дожди с грозами, на севере страны ожидается сильный дождь, на западе, севере возможно выпадение града и возникновение шквала... По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере в ночные и утренние часы – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в гидрометцентре добавили, что ожидается:

высокая пожарная опасность – в Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу, на востоке области Улытау, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской областей, на юго-западе области Абай,

– в Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу, на востоке области Улытау, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской областей, на юго-западе области Абай, чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.

Ранее сообщалось, что на Казахстан обрушатся похолодание, ливни с градом и 37-градусная жара. Подробнее о погоде на 21, 22 и 23 августа 2025 года можете узнать здесь.