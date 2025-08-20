#АЭС в Казахстане
Общество

Сильная жара накроет две области Казахстана 21 августа

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 18:15 Фото: pixabay
Синоптики поделились прогнозом погоды по Казахстану на предстоящий четверг, 21 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что днем сильная жара ожидается:

  • в Алматинской области – до +35°С,
  • в Мангистауской области – до +38°С.

Погода без осадков под влиянием антициклона прогнозируется на юге страны.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана – пройдут дожди с грозами, на севере страны ожидается сильный дождь, на западе, севере возможно выпадение града и возникновение шквала... По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере в ночные и утренние часы – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в гидрометцентре добавили, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу, на востоке области Улытау, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской областей, на юго-западе области Абай,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.

Дожди ожидаются в Астане и Алматы, а в Шымкенте – изнуряющая жара до +36°С

Ранее сообщалось, что на Казахстан обрушатся похолодание, ливни с градом и 37-градусная жара. Подробнее о погоде на 21, 22 и 23 августа 2025 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
