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Экономика и бизнес

Новый Налоговый кодекс Казахстана: что изменится для предпринимателей

Налоговый кодекс, налоговое законодательство, налоговые обязательства, налоговая система, налоговые платежи, налоговый учет, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 12:37 Фото: Zakon.kz
В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстан 20 декабря 2024 года дали разъяснения относительно внесения изменений в Налоговый кодекс, сообщает Zakon.kz.

В комитете отметили, что с поручением главы государства внесены изменения в действующий Налоговый кодекс РК, согласно которым физические и юридические лица с июля текущего года не уплачивают в бюджет плату за пользование особо охраняемых природных территорий.

проекте нового Налогового кодекса из числа обязательных платежей исключаются плата за размещение наружной (визуальной) рекламы и плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности. Таким образом, субъектами предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели) при размещении рекламы, а также за пользование лицензиями за занятие отдельными видами деятельности (хранение и реализация алкогольной продукции и другие виды деятельности) такие платежи уплачиваться в бюджет не будут", – уточнили в КГД.

Как напомнили в комитете, проект нового Налогового кодекса находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

"При этом срок введения Налогового кодекса запланирован на 2026 год", – заключили в КГД.

3 сентября 2024 года министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал, какие нормы войдут в новый Налоговый кодекс Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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