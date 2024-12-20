Новый Налоговый кодекс Казахстана: что изменится для предпринимателей

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстан 20 декабря 2024 года дали разъяснения относительно внесения изменений в Налоговый кодекс, сообщает Zakon.kz.

В комитете отметили, что с поручением главы государства внесены изменения в действующий Налоговый кодекс РК, согласно которым физические и юридические лица с июля текущего года не уплачивают в бюджет плату за пользование особо охраняемых природных территорий.

"В проекте нового Налогового кодекса из числа обязательных платежей исключаются плата за размещение наружной (визуальной) рекламы и плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности. Таким образом, субъектами предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели) при размещении рекламы, а также за пользование лицензиями за занятие отдельными видами деятельности (хранение и реализация алкогольной продукции и другие виды деятельности) такие платежи уплачиваться в бюджет не будут", – уточнили в КГД.

Как напомнили в комитете, проект нового Налогового кодекса находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

"При этом срок введения Налогового кодекса запланирован на 2026 год", – заключили в КГД.

3 сентября 2024 года министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал, какие нормы войдут в новый Налоговый кодекс Казахстана.