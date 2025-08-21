В Минэнерго ответили на слухи о дефиците газа в ЗКО

Западно-Казахстанская область полностью обеспечена газом, дефицита нет. Об этом заявили в Министерстве энергетики (МЭ) РК после слухов о дефиците, сообщает Zakon.kz.

Заявление ведомства 21 августа 2025 года опубликовали на сайте акимата ЗКО:

"В связи с информацией, появившейся в СМИ, Министерство энергетики сообщает, что ситуация с обеспечением сжиженным нефтяным газом (СНГ) в Западно-Казахстанской области является стабильной. Регион полностью обеспечен необходимым объемом топлива, а выделяемые в рамках Плана поставки объемы превышают официальную заявленную потребность".

По данным Минэнерго, на август текущего года при ежемесячной потребности области в 4500 тонн суммарно выделено 5767 тонн сжиженного газа, что на 21% больше, чем требуется региону. Аналогичная ситуация наблюдалась и в предыдущие семь месяцев, когда поставки СНГ в ЗКО в среднем на 14% превышали заявленные акиматом объемы.

"Наблюдаемые очереди на отдельных заправках и временное закрытие некоторых АГЗС связаны с особенностями работы малых участников рынка. Из 110 автогазозаправочных станций региона 39 – это небольшие АГЗС, получающие по плану распределения малые объемы газа (менее 20 тонн в месяц). Как правило, они реализуют весь свой месячный объем в первой декаде, после чего временно приостанавливают свою деятельность до поступления следующей партии. Это приводит к перераспределению нагрузки и временному ажиотажу на крупных сетевых АГЗС, которые обеспечены топливом в полном объеме и работают в штатном режиме". Пресс-служба МЭ РК

Таким образом, как подчеркнули в Минэнерго, утверждения о несправедливом распределении между регионами и создании дефицита не соответствуют действительности.

"Министерство энергетики держит ситуацию на постоянном контроле и координирует работу с местными исполнительными органами для обеспечения стабильного топливоснабжения всех потребителей региона", – заключили в пресс-службе МЭ РК.

Материал по теме Цены на автогаз выросли с 1 августа в Казахстане

19 августа 2025 года в Министерстве энергетики Казахстана рассказали, почему выросли цены на автогаз.