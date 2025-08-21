#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.33
626.99
6.71
Общество

В Минэнерго ответили на слухи о дефиците газа в ЗКО

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа, газоснабжение, система газоснабжения, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 15:17 Фото: primeminister.kz
Западно-Казахстанская область полностью обеспечена газом, дефицита нет. Об этом заявили в Министерстве энергетики (МЭ) РК после слухов о дефиците, сообщает Zakon.kz.

Заявление ведомства 21 августа 2025 года опубликовали на сайте акимата ЗКО:

"В связи с информацией, появившейся в СМИ, Министерство энергетики сообщает, что ситуация с обеспечением сжиженным нефтяным газом (СНГ) в Западно-Казахстанской области является стабильной. Регион полностью обеспечен необходимым объемом топлива, а выделяемые в рамках Плана поставки объемы превышают официальную заявленную потребность".

По данным Минэнерго, на август текущего года при ежемесячной потребности области в 4500 тонн суммарно выделено 5767 тонн сжиженного газа, что на 21% больше, чем требуется региону. Аналогичная ситуация наблюдалась и в предыдущие семь месяцев, когда поставки СНГ в ЗКО в среднем на 14% превышали заявленные акиматом объемы.

"Наблюдаемые очереди на отдельных заправках и временное закрытие некоторых АГЗС связаны с особенностями работы малых участников рынка. Из 110 автогазозаправочных станций региона 39 – это небольшие АГЗС, получающие по плану распределения малые объемы газа (менее 20 тонн в месяц). Как правило, они реализуют весь свой месячный объем в первой декаде, после чего временно приостанавливают свою деятельность до поступления следующей партии. Это приводит к перераспределению нагрузки и временному ажиотажу на крупных сетевых АГЗС, которые обеспечены топливом в полном объеме и работают в штатном режиме".Пресс-служба МЭ РК

Таким образом, как подчеркнули в Минэнерго, утверждения о несправедливом распределении между регионами и создании дефицита не соответствуют действительности.

"Министерство энергетики держит ситуацию на постоянном контроле и координирует работу с местными исполнительными органами для обеспечения стабильного топливоснабжения всех потребителей региона", – заключили в пресс-службе МЭ РК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 15:17
Цены на автогаз выросли с 1 августа в Казахстане

19 августа 2025 года в Министерстве энергетики Казахстана рассказали, почему выросли цены на автогаз.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Могут ли продавцы повышать цены на товары при оплате картой
Общество
15:51, Сегодня
Могут ли продавцы повышать цены на товары при оплате картой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: