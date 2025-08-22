#АЭС в Казахстане
События

Цены на интернет проверили в Казахстане и начали расследование в отношении "Казахтелекома"

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 12:09 Фото: pexels
Проведенная Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) проверка выявила несколько существующих барьеров на рынке услуг связи, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации ведомства, в рамках планового анализа состояния конкуренции на рынке оказания услуг проводного (фиксированного) интернета "выявлен барьер, затрудняющий доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг домашнего интернета".

"Существующие законодательные ограничения не всегда предоставляли возможность обеспечить деятельность сторонних операторов связи в жилых домах".АЗРК

Кроме того, выявлен барьер, усложняющий получение операторами информации о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации.

"Субъектом естественной монополии при получении запроса на разрешение к подключению к кабельно-канализационным сетям технические условия выдаются на платной основе. Вместе с тем законодательством о естественных монополиях взимание платы не предусмотрено", – сообщили 22 августа в АЗРК.

На основании рекомендаций ведомства из нормативных актов исключены требования, обязывающие участника для присутствия на торгах по распределению радиочастотного спектра (РЧС) иметь в наличии разветвленную магистральную сеть телекоммуникаций и (или) сотовой связи, охватывающей не менее шести областей.

Также в действующий закон "О связи" внесены поправки, обеспечивающие правовую регламентацию деятельности виртуальных операторов, а также позволяющие брать в аренду мощности сотовых операторов, что увеличит потенциал развития конкуренции на рынке.

Кроме того, в рамках анализа изучили динамику цен операторов связи на услуги проводного интернета. В действиях АО "Казахтелеком" усматриваются признаки установления монопольно высокой цены на услугу.

"Так, у оператора связи в 2024 году по тарифам на интернет со скоростью до 100 Мбит/сек., 200 Мбит/сек. и 500Мбит/сек. зафиксирован темп роста цен до 20%. В связи с чем в настоящее время в отношении оператора агентством проводится расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции".АЗРК

Кроме того, АЗРК проведен анализ динамики цен на услуги сотовой связи, в рамках которого также выявлены признаки установления монопольно высокой цены. В настоящее время рассматривается вопрос назначения расследования нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении оператора сотовой связи.

5 августа в АЗРК рассказали о расследовании в отношении филиала ОАО "Российские железные дороги" из-за цен на услуги метрологического обеспечения со стороны Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
