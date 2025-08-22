Цены на интернет проверили в Казахстане и начали расследование в отношении "Казахтелекома"

Проведенная Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) проверка выявила несколько существующих барьеров на рынке услуг связи, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации ведомства, в рамках планового анализа состояния конкуренции на рынке оказания услуг проводного (фиксированного) интернета "выявлен барьер, затрудняющий доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг домашнего интернета".

"Существующие законодательные ограничения не всегда предоставляли возможность обеспечить деятельность сторонних операторов связи в жилых домах". АЗРК

Кроме того, выявлен барьер, усложняющий получение операторами информации о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации.

"Субъектом естественной монополии при получении запроса на разрешение к подключению к кабельно-канализационным сетям технические условия выдаются на платной основе. Вместе с тем законодательством о естественных монополиях взимание платы не предусмотрено", – сообщили 22 августа в АЗРК.

На основании рекомендаций ведомства из нормативных актов исключены требования, обязывающие участника для присутствия на торгах по распределению радиочастотного спектра (РЧС) иметь в наличии разветвленную магистральную сеть телекоммуникаций и (или) сотовой связи, охватывающей не менее шести областей.

Также в действующий закон "О связи" внесены поправки, обеспечивающие правовую регламентацию деятельности виртуальных операторов, а также позволяющие брать в аренду мощности сотовых операторов, что увеличит потенциал развития конкуренции на рынке.

Кроме того, в рамках анализа изучили динамику цен операторов связи на услуги проводного интернета. В действиях АО "Казахтелеком" усматриваются признаки установления монопольно высокой цены на услугу.

"Так, у оператора связи в 2024 году по тарифам на интернет со скоростью до 100 Мбит/сек., 200 Мбит/сек. и 500Мбит/сек. зафиксирован темп роста цен до 20%. В связи с чем в настоящее время в отношении оператора агентством проводится расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции". АЗРК

Кроме того, АЗРК проведен анализ динамики цен на услуги сотовой связи, в рамках которого также выявлены признаки установления монопольно высокой цены. В настоящее время рассматривается вопрос назначения расследования нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении оператора сотовой связи.

5 августа в АЗРК рассказали о расследовании в отношении филиала ОАО "Российские железные дороги" из-за цен на услуги метрологического обеспечения со стороны Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги.