#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.75
626.43
6.71
События

В новом лагере Шымкента смогут пройти обучение 2500 одаренных школьников

новый лагерь в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 18:14 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
Аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков на августовской конференции педагогов сообщил, что в соответствии с поручением главы государства с нового учебного года резиденция президента в Шымкенте начнет работать как лагерь для одаренных детей, сообщает Zakon.kz.

В этом центре будут обучаться победители олимпиад, юные изобретатели, талантливые школьники, увлеченные наукой, культурой и искусством. Здесь они смогут раскрывать свои способности, обмениваться идеями и находить единомышленников.

Лагерь будет функционировать круглый год. Каждая смена рассчитана на 50-60 детей, а за год специальную образовательную программу пройдут около 2500 юных талантов.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Для ребят создадут все необходимые условия: современные учебные и культурные залы, спортивные площадки, библиотеку, медпункт, уютные спальные комнаты и экологически чистый двор. Учреждение будет оснащено современным оборудованием и полностью соответствовать требованиям безопасности.

"Эта инициатива – важный шаг на пути к воспитанию будущих лидеров страны и практическое воплощение заботы главы государства о молодежи", – отметил Габит Сыздыкбеков.

Августовская конференция педагогов "Білім келешегі: адал азамат, кәсіби маман", на которой прозвучало данное заявление, собрала более 2100 участников. В ее работе приняли участие министр просвещения Республики Казахстан Ғани Бейсембаев, представители вузов и колледжей, члены общественных советов, педагоги-ветераны, директора школ и родители.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В ходе конференции были рассмотрены задачи нового учебного года, в том числе развитие цифровой грамотности педагогов, внедрение современных технологий и формирование социально ответственной личности.

В Шымкенте 2025-2026 учебный год начнется в 1352 образовательных учреждениях, где будут учиться свыше 397 тысяч детей. В первые классы планируется принять около 28 тысяч учеников. В настоящее время в городе строятся шесть объектов образования, в том числе две новые школы, три дополнительные пристройки и одно общежитие. До начала учебного года будут введены в эксплуатацию три объекта – две школы и дополнительный корпус. Кроме того, десять зданий образовательных учреждений проходят капитальный ремонт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Искусственный интеллект на производстве: в Костанайской области прошел инвест-форум
События
18:47, Сегодня
Искусственный интеллект на производстве: в Костанайской области прошел инвест-форум
Для тех, кто не успел насладиться летом: грандиозные скидки в аквапарке Hawaii
События
18:00, Сегодня
Для тех, кто не успел насладиться летом: грандиозные скидки в аквапарке Hawaii
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров открыли памятник "Золотой мост дружбы"
События
17:28, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров открыли памятник "Золотой мост дружбы"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: