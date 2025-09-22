#АЭС в Казахстане
События

Аким Шымкента встретился с чемпионами мира и Азии

аким Шымкента встретился с чемпионами мира, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 22:15 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков встретился со спортсменами, завоевавшими звания чемпионов мира и Азии. В атмосфере всеобщей гордости атлеты делились своими впечатлениями, а глава города подчеркнул важность их выдающихся достижений для всей страны, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что на недавнем чемпионате мира по боксу в Ливерпуле сборная Казахстана достигла исторического успеха, завоевав семь золотых, одну серебряную и две бронзовые медали. Этот рекорд войдет в летопись казахстанского спорта.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Особые слова благодарности были адресованы мастерам кожаной перчатки – братьям Сабырхан. Махмуд во второй раз поднялся на высшую ступень пьедестала, а его 19-летний брат Торехан впервые в своей карьере стал чемпионом мира, навсегда вписав свое имя в историю.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Шымкентский спорт богат и на другие достижения. Санжар-Али Бегалиев завоевал "золото" на чемпионате Азии среди молодежи в Бангкоке. Галымжан Темирбаев, трехкратный чемпион мира по тогызкумалаку, показал свое мастерство на турнире, посвященном 180-летию Абая. А Жумажан Кожамбеков, также трехкратный чемпион мира, стал победителем по қазақ күресі среди военнослужащих.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"Сила воли, дисциплина и преданность спорту ведут к таким результатам. Достижения наших спортсменов вдохновляют молодежь и укрепляют авторитет Казахстана на мировой арене", – сказал аким Шымкента.

От имени спонсоров победителям были вручены автомобили.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В завершение встречи глава города поздравил чемпионов, поблагодарил их тренеров и наставников и пожелал им новых достижений и ярких побед.

Елена Беляева
Елена Беляева
