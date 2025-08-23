Туман, жара, ливень и пыльная буря: какие регионы РК затронуло штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 24 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град. Ночью на юге области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, временами порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер западный, северо-западный, временами порывы 18-23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-18 м/с.

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 17-22 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, шквал. Гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. Ветер южный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в центре области Абай ожидается гроза. Днем на западе, севере, в центре области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, ночью на юге, в центре области 15-20 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман.

Ночью на юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на северо-западе, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем на юге области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В первой половине ночи в горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

