Жизнь всегда найдет выход: Рахмановское озеро в Катон-Карагайском нацпарке поразило Казнет

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко показал удивительную красоту Рахмановского озера в горах Алтая, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он отметил, что в Казахстане много красивых озер, но некоторые он считает обязательными к посещению, если вы увлекаетесь фотографией или просто любите природу.

"Одно из таких мест – Рахмановское озеро в Катон-Карагайском нацпарке. Оно спрятано среди крутых горных склонов на высоте 1760 м. Вода здесь всегда холодная, даже летом она редко прогревается выше 12 °C. По атмосфере мне оно напомнило Кольсай: похожие очертания, частично схожая растительность. Но у Рахмановского есть своя уникальная "фишка" – горячие радоновые источники до +43°C на северо-западном берегу. Их здесь называют просто Арасан (в переводе – "теплый источник"). Эти воды считаются лечебными. Еще меня поразила прозрачность воды, говорят видимость до семи метров. На фото это, кстати, отлично заметно. За счет глубины (до 30 м) и чистоты, цвет у озера насыщенный: что-то между темно-синим и глубоким зеленым – очень кинематографично", – подписал пост Доценко.

По его словам, стройные лиственницы, кедры и ели

"Настоящая ботаническая модельная группа. На втором снимке мой любимый кадр из этой поездки: он напомнил, что жизнь всегда найдет выход. В общем Рахмановское – это отличное место для тех, кто любит пейзажную фотографию, природу и неспешные прогулки у воды. Я снял несколько кадров и с удовольствием делюсь с вами. Мне больше всего понравилось второе фото, назвал его – Жизнь всегда найдет выход", – резюмировал фотограф.

Подписчики с восторгом оценили новые горизонты, которые им открыл Доценко:

– Дмитрий, супер фотографии. А какой обалденный вид на Белуху открывается с перевала "Радостный". – Бесподобный фотографии. Спасибо за возможность увидеть эту красоту! – Красота неописуемая! Ваши работы просто огонь! – Были там, отдыхали. Красота! На водопад поднимались, на часовню ходили... – Волшебные места! Восхитительные фото. Релакс. Рассматривай и кайфуй...

