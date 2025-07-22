"Талды-Париж" глазами известного фотографа: город удивил даже местных

Популярный фотограф из Алматы в очередной раз смог впечатлить армию почитателей его таланта. Дмитрий Доценко сделал небольшой фотоотчет о главном городе Жетысу – Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Серию красочных снимков он разместил 21 июля 2025 года на странице в Instagram.

Далее Доценко привел интересные и познавательные факты. К примеру, название города можно перевести как "ивовый курган" или "деревья и курганы".

"Местные мне рассказали, что по одну сторону курганы, по другую – деревья, отсюда и название. И действительно: когда едешь сюда из Алматы, особенно ощущаешь, как сухая степь вдруг сменяется на зеленый оазис". Дмитрий Доценко

Также известно, что город расположен на реке Каратал – это одна из жемчужин Семиречья и крупнейшая река региона после Или.

"Я прогулялся с камерой по историческим кварталам и новым районам. Особенно понравился район парка Жастар – здесь построены театры, спортивные объекты, уютные аллеи. Люди занимаются спортом и просто отдыхают. После разделения Алматинской области город стал центром новой Жетысуской и продолжает развиваться". Дмитрий Доценко

На въезде в город можно увидеть красивую арку в форме колыбели или кораблика. Он уточнил, что не каждый город Казахстана может похвастаться таким символичным входом.

"Мне понравилось. Вечером особенно приятно гулять по историческому центру, центральной площади со светящимися фонтанами. Старый город дышит тишиной и теплом. Район набережной Каратал – отдельное удовольствие: широкая река, открытое небо и простор". Дмитрий Доценко

Еще один интересный факт: Талдыкорган находится на одной широте с Парижем.

"Поэтому некоторые с улыбкой называют его Талды-Париж. И правда: зелени много, ритм неспешный, а люди – спокойные, интеллигентные, видно, что любят свой город. И самое главное – огромный туристический потенциал. Жетысуская область – это озера, реки и загадочный Джунгарский Алатау, который притягивает как магнит. Именно поэтому я частый гость в здешних краях и каждый раз открываю для себя новое". Дмитрий Доценко

"А вы были в Талдыкоргане?" – обратился в конце с вопросом Доценко.

Комментаторы после просмотра не смогли сдержать слов благодарности за проделанную работу и выразили восхищение.

Так приятно видеть свой город вашими глазами.

Красиво! Теперь хочется съездить, посмотреть. Спасибо, что показали яркое настроение города.

Первый раз, когда ехала в Талдыкорган из Алматы, меня тоже поразил вид!

У нас красиво, но, к сожалению, уже не так зелено, как было раньше, многое спилили, а что новое посадили – большая часть засохла.

Услада душе за такие приятные слова о любимом городе.

Оказывается, красивый город!

Да, верно, Талды-Париж – это его второе, неофициальное и любимое в народе название.

Самый родной и зеленый город Казахстана.

В каком красивом городе, оказывается, я живу.

Я как будто впервые увидела Талдыкорган!

В начале июля Доценко уже был в области Жетысу, тогда он заснял невероятный город в окружении гор. Текели открылся для самих казахстанцев с другой стороны.