Какие вы, алматинцы, счастливые: снимки природы Алматинской области поразили Казнет

Снимками он поделился в Instagram.

Подписчики высоко оценили новые кадры:

– Какой у вас талант так передавать природную красоту.

– Через ваш объектив мы видим красоту нашего мира в разных точках своей родины. Рахмет за ваши работы.

– Какие вы, алматинцы, счастливые! Такая красота вживую.