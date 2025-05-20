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События

Какие вы, алматинцы, счастливые: снимки природы Алматинской области поразили Казнет

горы Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 21:38 Фото: Instagram/missbolgar
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко показал цветущие поля маков и льна в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Снимками он поделился в Instagram.

"Каждый май я выезжаю за город – искать цветущие поля маков и льна. Это уже стало красивой фототрадицией. Маки растение однолетние. Они не возвращаются на те же места, где цвели в прошлом году. Семена могут спать в почве годами, и вдруг проснуться – если была нужная влага, температура, структура грунта. Поэтому каждую весну мне приходится начинать с чистого листа: искать поля, которые в этом году маки выбрали для своего короткого, но яркого появления. Но когда все-таки находишь маки и лен – все остальное уходит на второй план. Посмотрите на эти снимки, с горами и с деревом. Хочется долго находится в том месте, видеть это красоту своими глазами. Пусть эти цветущие поля 2025 останутся на моих фотографиях", – подписал пост фотограф.

Подписчики высоко оценили новые кадры:

– Какой у вас талант так передавать природную красоту. 

– Через ваш объектив мы видим красоту нашего мира в разных точках своей родины. Рахмет за ваши работы.

– Какие вы, алматинцы, счастливые! Такая красота вживую.

Ранее цветущую майскую степь показал известный алматинский фотограф.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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