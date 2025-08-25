Дело Хасана Касымбаева: из-за завирусившегося видео судья запретила журналистам съемки

25 августа 2025 года в Талгарском районном суде продолжилось главное судебное разбирательство по делу Хасана Касымбаева, сообщает Zakon.kz.

Процесс начался с того, что судья Айнагуль Тукубаева запретила СМИ распространять видео из зала суда, в частности показания потерпевших и подсудимых.

"С предыдущего процесса в соцсетях распространилось видео показаний потерпевшего. Это может повлиять на показания свидетелей, которые еще не допрошены. В связи с этим суд ограничивает съемки во время заседания до конца судебного следствия", – обратилась к журналистам судья. Айнагуль Тукубаева

Кроме того, судья попросила представителей СМИ покинуть зал судебного заседания с просьбой следить за трансляцией в соседнем кабинете. Однако журналистов возмутило качество звука трансляции.

Также адвокаты сторон пожаловались на распространение в Сети недостоверной информации касательно уголовного дела и потребовали суд обратить на это внимание. Отметим, что потерпевшие и подсудимые запретили снимать себя.

До обеда был продолжен допрос потерпевшего Армана Алимова, который заявил суду, что подсудимые имели прозвища и периодически занимались вымогательством в Талгаре.

"Они были в масках, я не был с ними знаком. Когда они со мной расправлялись, говорили, кто такие: "Я Мапо, а я Сапо". Сайлау был главный, который руководил всем… В Талгаре они промышляли вымогательством. У них был такой почерк, тайно следить, исподтишка нападать. Одно авто было, которое они использовали, но у него постоянно номер менялся", – сказал потерпевший Арман Алимов.

Ранее в суде гособвинитель зачитал, в чем обвиняют Хасана Касымбаева. А потерпевший Арман Алимов подробно рассказал, как его похитили и избили в 2021 году.

