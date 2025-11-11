#Народный юрист
События

Подробности приговора по делу Хасана Касымбаева: один из фигурантов получил 22 года

приговор по делу Касымбаева, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 11:31 Фото: Zakon.kz
11 ноября 2025 года в Талгарском районном суде Алматинской области вынесли приговор по делу Хасана Касымбаева. В пресс-службе райсуда рассказали детали вынесенного решения, сообщает Zakon.kz.

Хасана Касымбаева обвиняли в организации похищения человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вымогательстве.

На скамье подсудимых также были еще пять человек: Руслан Алиев, Мадияр Калимжанов, Сайлау Актанов, Данияр Аскар, Нурмухамед Султанбеков. Их обвиняли в похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. 

Судом установлено, что Касымбаев, действуя в сговоре с остальными подсудимыми, организовал нападение на бойца ММА Армана Алимова. Подсудимые насильно посадили потерпевшего в автомобиль и вывезли за пределы населенного пункта, где продолжили его избиение.

"В результате указанных действий был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего. Кроме того, Касымбаев совместно с другими лицами, применяя насилие, вымогал денежные средства у гр. Т. в размере 1 000 000 тенге. Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, протоколами осмотра места происшествия, очных ставок, заключениями экспертиз", – сообщили в суде.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных деяний, личность виновных, суд назначил:

  • Хасану Касымбаеву, как организатору преступлений, – наказание в виде 12 лет лишения свободы;
  • Мадияру Калимжанову, с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление (хулиганство), – 9 лет 6 месяцев лишения свободы;
  • Сайлау Актанову, с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление (хулиганство), – 8 лет 6 месяцев лишения свободы;
  • Нурмухамеду Султанбекову, с учетом предыдущей судимости за особо тяжкое преступление (убийство), – 22 года лишения свободы;
  • Руслану Алиеву и Данияру Аскару (ранее не судимым) – 8 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Имя Хасана Касымбаева прогремело на всю страну после резонансного конфликта у магазина "Камажай" в Талгаре (в ночь на 4 октября 2024 года), который перерос в убийство 16-летнего Шерзата Полата. В обществе заговорили о том, что виновники трагедии являются "его людьми", а он якобы возглавляет ОПГ "Хуторские". О задержании Касымбаева стало известно 4 ноября 2024 года. В ДП Алматинской области уточнили, что он помещен в ИВС "по подозрению в соучастии" в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении бойца ММА Армана Алимова. Процесс по делу начался 20 августа 2025 года.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
