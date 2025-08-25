#АЭС в Казахстане
События

О рекордной ожидаемой продолжительности жизни в Казахстане доложили президенту

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 17:04 Фото: akorda.kz
25 августа 2025 года президент принял министра здравоохранения Акмарал Альназарову, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, министр доложила главе государства о текущей ситуации в системе здравоохранения и перспективных задачах на предстоящий период.

"Акмарал Альназарова сообщила, что по итогам 2024 года ожидаемая продолжительность жизни впервые достигла 75,4 года, что выше среднего глобального уровня. За первое полугодие нынешнего года общая смертность снизилась на 3%. Показатели материнской и младенческой смертности в 2024 году достигли исторического минимума и продолжают снижаться".Акорда

Также министр проинформировала о работе по повышению эффективности деятельности первичного звена, реализации концепции "Доступная поликлиника" и расширению доступности скрининга.

"В области лекарственной политики реализуются меры по повышению экономической и физической доступности медикаментов, усилению контроля за оборотом лекарственных средств", – сообщила Альназарова.

Кроме того, по сравнению с предыдущим годом показатель дефицита врачей снизился на 19%, средних медицинских работников – на 7%, врачей в сельской местности – на 16%.

Акмарал Альназарова доложила также о мерах по защите медицинских работников, в том числе посредством ужесточения законодательства и обеспечения оперативной помощи в случае нападения.

По данным министерства, с 2026 года будет обеспечен доступ к медицинскому страхованию для 1 миллиона человек из социально уязвимых слоев населения.

Глава государства поручил до конца года завершить строительство сельских объектов первичного звена в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", повысить эффективность системы обязательного медицинского страхования, принять меры для развития отечественного производства критически важных лекарственных препаратов, а также продолжить работу по укреплению здоровья граждан и повышению качества и доступности медицинской помощи.

Также 25 августа Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, который доложил об итогах деятельности судебной системы за семь месяцев 2025 года.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
