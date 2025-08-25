Иностранцы пытались провезти в Казахстан 770 кг героина – теперь на 14 лет в тюрьме

В пресс-службе Главной транспортной прокуратуры Казахстана сегодня, 25 августа 2025 года, озвучили решение суда за крупнейшую наркоконтрабанду. Так, двое иностранных граждан осуждены за попытку ввоза 770 кг героина, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре напомнили, что в мае 2024 года на пограничном пункте пропуска имени Б. Конысбаева в Туркестанской области была пресечена попытка незаконного ввоза в страну 770 кг героина под видом обувного крема, предназначенного для транзита в страны Европы.

"Государственным обвинителем в суде обеспечено представление исчерпывающих доказательств, подтвердивших вину двух иностранных граждан", – уточнили в ведомстве.

В итоге специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил их к 14 годам лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

