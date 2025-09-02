#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
События

Небезопасные китайские грузовики незаконно ввозили в Казахстан

водитель в машине, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 15:08 Фото: pexels
Экономическую контрабанду – незаконный ввоз в Казахстан грузовых автомобилей – расследует Главная транспортная прокуратура, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 2 сентября.

"В ходе анализа надзорным органом выявлен незаконный канал ввоза на территорию страны по поддельным документам грузовых автомобилей производства КНР на сумму свыше 150 млн тенге, не соответствующих экологическим требованиям", – сказано в сообщении.

Уголовное дело расследует Управление досудебного расследования Главной транспортной прокуратуры, проводится комплекс следственных мероприятий.

22 июля 2025 года стало известно, что спецслужбы Казахстана и Узбекистана пресекли деятельность международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель. 20 августа сообщалось о вынесенном приговоре по этому делу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев принял участие в церемонии открытия Культурного центра Казахстана в Китае
События
15:58, Сегодня
Токаев принял участие в церемонии открытия Культурного центра Казахстана в Китае
В Алматы подростки на самокате сбили коляску с младенцем
События
14:44, Сегодня
В Алматы подростки на самокате сбили коляску с младенцем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: