Небезопасные китайские грузовики незаконно ввозили в Казахстан

Экономическую контрабанду – незаконный ввоз в Казахстан грузовых автомобилей – расследует Главная транспортная прокуратура, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 2 сентября.

"В ходе анализа надзорным органом выявлен незаконный канал ввоза на территорию страны по поддельным документам грузовых автомобилей производства КНР на сумму свыше 150 млн тенге, не соответствующих экологическим требованиям", – сказано в сообщении.

Уголовное дело расследует Управление досудебного расследования Главной транспортной прокуратуры, проводится комплекс следственных мероприятий.

22 июля 2025 года стало известно, что спецслужбы Казахстана и Узбекистана пресекли деятельность международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель. 20 августа сообщалось о вынесенном приговоре по этому делу.

