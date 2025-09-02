Небезопасные китайские грузовики незаконно ввозили в Казахстан
Экономическую контрабанду – незаконный ввоз в Казахстан грузовых автомобилей – расследует Главная транспортная прокуратура, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 2 сентября.
"В ходе анализа надзорным органом выявлен незаконный канал ввоза на территорию страны по поддельным документам грузовых автомобилей производства КНР на сумму свыше 150 млн тенге, не соответствующих экологическим требованиям", – сказано в сообщении.
Уголовное дело расследует Управление досудебного расследования Главной транспортной прокуратуры, проводится комплекс следственных мероприятий.
22 июля 2025 года стало известно, что спецслужбы Казахстана и Узбекистана пресекли деятельность международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель. 20 августа сообщалось о вынесенном приговоре по этому делу.
