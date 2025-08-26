Образовательные гранты вручили в Астане военнослужащим, завершившим срочную службу

В столичном акимате состоялась торжественная церемония вручения государственных образовательных грантов молодым астанчанам, завершившим срочную воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в столичном акимате, обладателями грантов стали пятеро астанчан, отслуживших в рядах Вооруженных сил страны. Сертификаты на поступление в вузы им вручил заместитель акима Астаны Ерик Мейрхан. Он поздравил молодых людей с началом нового жизненного этапа и подчеркнул значимость сделанного ими выбора.

"Хотелось бы отметить, что вашим выбором стал Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева в Астане – один из ведущих вузов нашей страны", – сказал он.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Заместитель акима Астаны также выразил уверенность, что поддержка со стороны города поможет ребятам реализовать свои цели.

"От имени города мы хотели бы поддержать вас и вручаем гранты, которые станут дополнительной опорой на пути к вашим целям. Это свидетельство уважения к вашей службе и уверенности в том, что полученные знания будут направлены на благо общества и государства. Желаю вам успехов в учебе, силы духа и вдохновения. Пусть студенческие годы станут временем ярких открытий и больших свершений во имя Родины", – добавил Ерик Мейрхан.

Проект по предоставлению образовательных грантов отслужившим был запущен в 2023 году и стал первым в республике конкурсом, направленным на поддержку социально активных, дисциплинированных и ответственных военнослужащих. Инициатива реализуется на основе соглашений между Министерством обороны, Министерством науки и высшего образования, а также ведущими вузами страны.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Гранты получают те, кто не только выполнил свой гражданский долг, но и проявил дисциплину, ответственность и стремление к развитию.

Один из обладателей гранта, Канат Рыспек, рассказал, что проходил службу в Алматинской области и выбрал для обучения специальность "физика".

"Уже в первые два месяца у нас начали собирать желающих продолжить учебу в университете. Каждую неделю оценивали по разным критериям – физическая подготовка, дисциплина, успеваемость. Нам выделяли время на подготовку, даже предоставили телефоны для онлайн-занятий. Экзамен проходил в онлайн-формате – я сдавал физику и математику, по 40 вопросов по каждому предмету. Очень благодарен за возможность поступить в вуз после службы – это большая мотивация учиться и развиваться дальше", – отметил он.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Также грант получил Бижан Чензах, который служил в Кордайском районе Жамбылской области и выбрал специальность "архитектура".

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"С самого начала у нас интересовались, кто хочет поступить в университет после службы. После распределения на пост нам сообщили о предстоящем тестировании, и мы начали готовиться. Учитывались не только результаты теста, но и общая подготовка за время службы – дисциплина, физическая форма, стрельба, нормативы. Все это влияло на итоговый балл. Я рад, что прошел отбор и получил образовательный сертификат. Это большая поддержка", – поделился он.