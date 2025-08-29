#АЭС в Казахстане
Политика

Ни одна социальная сеть в Казахстане не была заблокирована – Токаев

Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 12:51 Фото: unsplash
Выступая 29 августа 2025 года на научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции РК, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан – это страна, открытая миру, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, "всем известно, что у нас обеспечен свободный доступ в интернет".

"Ни одна социальная сеть в нашей стране не была заблокирована, а все граждане имеют доступ к мировым новостям. Казахстанцы могут без ограничений выезжать за рубеж, представители подрастающего поколения могут самостоятельно выбирать вузы для поступления".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что "эта государственная политика будет продолжена".

"Молодые люди из разных уголков мира верят в светлое будущее Казахстана и хотят приехать к нам. Перед нами стоят ясные цели, нас ждет светлое будущее. Мы прилагаем большие усилия, чтобы стать передовым государством, использующим цифровизацию и искусственный интеллект на благо народа".Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства заявил, что Основной закон обладает огромным созидательным потенциалом.

"Каждая статья Конституции отражает общие для всех граждан ценности, цели и интересы нашей единой нации. Конституционные, политические и экономические реформы, колоссальная сила и потенциал нашего народа, масштабные инвестиции в образование, науку и культуру – все это в совокупности проложило путь к позитивным переменам в стране. Мы должны ценить наши достижения. Это тоже одно из проявлений Справедливого государства. Наши школьники и студенты показывают высокие результаты на престижных международных олимпиадах. Победы наших спортсменов на мировых спортивных аренах вдохновляют весь Казахстан. Наши соотечественники, уверенно идущие к достижению целей, добиваются успехов в образовании, науке, искусстве, бизнесе и других отраслях".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент назвал исторический долг и главную задачу каждого казахстанца.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
